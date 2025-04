Com direito a 'frango' de John, Botafogo perde para Estudiantes pela fase de grupos da Libertadores: 'fui infeliz'

Em mais uma atuação apática e distante do futebol apresentado pelo Botafogo em 2024, quando foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o clube alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes, em Buenos Aires, na Argentina, na noite desta quarta-feira (23).

Sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo enfrentou o clube argentino em um confronto chave pela 3ª rodada do grupo A da Libertadores.

A fase do clube carioca é ruim tanto coletiva, como individualmente. O alvinegro só chegou três vezes com perigo ao gol argentino. No primeiro tempo, com uma cabeçada desperdiçada por Artur, e no segundo, na pressão do fim do jogo com uma bola que Savarino carimbou no travessão e em um chute de Matheus Martins.

Porém, o momento mais marcante da partida aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Guido Carrillo chutou uma bola despretensiosa na frente da área, que desviou em Gregore, e John protagonizou uma falha "bizarra". Ao perder o tempo do lance, o golero deixou a bola morrer no fundo das redes, resultando no placar de 1 a 0 para o time argentino.

“Creio que tive um azar na hora, fui infeliz. Acontece, no futebol às vezes temos de saber reconhecer nossos erros. Não consigo ver como erro, acho que foi mais um detalhe do gramado”, disse o goleiro do Botafogo, que completou: “Tenho certeza que agora vamos trabalhar bem. Acredito nos meus companheiros. Hoje não fizemos um bom trabalho. Não pelo gol, mas toda a equipe hoje não teve uma noite feliz”.

Também em crise, o Estudiantes não se impôs como gostaria. Apesar de controlar a partida, permitiu que o Botafogo atacasse na base da pressão. Mas, com a falha do goleiro alvinegro, o Estudiantes conseguiu garantir a vitória.

Com o resultado, o alvinegro parou nos três pontos, ficando na terceira colocação do grupo. A chave é liderada pela Universidad de Chile, com sete, seguida pelo próprio Estudiantes, que chegou a seis. O Carabobo é o lanterna, com apenas um.