Cristiano Ronaldo é convidado para estar na calçada da fama do Maracanã

Cristiano Ronaldo pode ter os pés eternizados na calçada da fama do Maracanã - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O craque português Cristiano Ronaldo pode em breve estar na calçada da fama do Maracanã. Segundo o portal 'Léo Dias', o camisa 7 do Al-Nassr e da seleção de Portugal foi convidado pelo consórcio para eternizar os pés no 'Maior do Mundo'.

Severiano Braga, diretor do consórcio, enviou uma carta ao astro, em que o convida para estar na calçada da fama. O intermédio das conversas está sendo feito com a ajuda do empresário Charles Cardoso, sócio de Elma Aveiro, irmã de Cristiano.

O documento enviado por Braga fala sobre a vontade que possui de ter a estrela do futebol mundial na calçada da fama do Maracanã, além de reiterar que o único português que deixou sua marca no local até o momento foi Eusébio, ídolo da década de 60.

Confira a carta enviada à CR7:

"Caro Sr. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro,

Recebemos, com enorme orgulho e entusiasmo, a notícia de que Vossa Senhoria possui interesse em integrar a nossa Calçada da Fama, destinada a eternizar os grandes nomes da história do futebol mundial. Será para nós uma honra dar início às tratativas para viabilizar o registro de sua pegada, em data que melhor atenda à sua conveniência e disponibilidade.

Até o momento, tivemos o privilégio de homenagear apenas um cidadão português — o lendário Eusébio — que passará a contar, com muito orgulho para todos nós, com a ilustre companhia de Vossa Senhoria neste seleto espaço de celebração do desporto.

Compreendemos que os contatos para o prosseguimento das tratativas deverão ser realizados por intermédio da Sra. Elma Aveiro, sua irmã, bem como dos Srs. Charles Marin Cardoso e Rodrigo Cabral, aos quais também nos dirigiremos com o devido respeito.

Renovamos os nossos agradecimentos pela honra de poder contar com sua atenção e aguardamos, com expectativa e entusiasmo, as orientações que julgarem adequadas.

Com os melhores cumprimentos,

SEVERIANO BRAGA

Diretor Presidente

FLA-FLU SERVIÇOS S.A."