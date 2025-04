Fluminense empata com o Unión Española fora de casa pela Conmebol Sul-Americana

O Fluminense empatou com o Unión Española-CHI em 1 a 1, nesta quarta-feira (23), no Estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, Chile, pela terceira rodada da Conmebol Sul-Americana. Nonato marcou o gol do Tricolor, que é o líder do Grupo F da competição com sete pontos.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo no próximo sábado (26/04) para enfrentar o Botafogo, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 21h, no Estádio Nilton Santos.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense iniciou a partida procurando impor seu ritmo no ataque. A primeira oportunidade foi aos dois minutos, quando Serna recebeu de Keno dentro da área e finalizou para defesa do goleiro. Aos 11, Julio Fidelis cruzou pela direita e Everaldo cabeceou para fora.

Depois de um começo intenso, a partida ficou mais truncada a partir dos 15 minutos, com erros de passe e embates físicos pela bola. Ainda assim, o Tricolor conseguiu criar sua melhor chance no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Serna fez boa jogada pela direita, entrou na área e achou Everaldo, que girou e finalizou para fora com perigo.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, a partida seguiu marcada pela disputa física, com muitas faltas, erros de passes das duas equipes e poucas chances de gol. Apesar disso, o Fluminense tentou ocupar o campo do adversário para buscar oportunidades de finalização. Aos 34 minutos, Lavega arriscou de fora da área e a bola foi para fora. Quatro minutos depois, o adversário abriu o placar.

Com o resultado adverso, o Tricolor se lançou ao ataque. Aos 46, Facundo Bernal tabelou com Lavega e finalizou para defesa do goleiro. Dois minutos depois, o Fluminense chegou ao empate. Após bate e rebate na entrada da área, a bola sobrou para Nonato, que chutou colocado e fez um golaço para igualar o marcador e garantir um ponto fora de casa.

O empate faz com que o Fluminense continue na liderança isolada do Grupo F da Conmebol Sul-Americana, com sete pontos.

FICHA TÉCNICA

Conmebol Sul-Americana - 3ª rodada

23/04/2025, 19h - Estádio Bicentenário de La Florida

Fluminense

Vitor Eudes; Julio Fidelis, Manoel, Thiago Santos e Vagno (Gustavo Cintra); Facundo Bernal, Nonato e Lezcano (Lavega); Serna (Wesley Natã), Keno (Paulo Baya) e Everaldo. Técnico: Alexandre Mendes.

Unión Española

Torgnascioli; Véjar, Vidal, Díaz e Espinoza (Norambuena); Marín (Ramírez), Montes (Ovelar), Uribe, Aránguiz e Jáuregui; Matías Suárez (Pereira). Técnico: José Luis Sierra.

Gols: Nonato (48’ 2T) (FLU); Aránguiz (38’ 2T) (UES)