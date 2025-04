Fé e devoção: missas em homenagem a São Jorge reúnem fiéis em São Gonçalo e Niterói

Pela primeira vez em mais de dois séculos, o tradicional Dia de São Jorge é celebrado pela Igreja Católica durante um período de vacância no pontificado, após a morte de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, na última segunda-feira (21). Homenagens ao pontífice, que era “xará” do Santo Padroeiro do Rio, marcaram as celebrações em diferentes paróquias do estado, incluindo a Comunidade Eclesial São Jorge da Capadócia, no Centro de Niterói, que reuniu centenas de devotos ao longo da manhã para participar das missas campais.

Fiéis celebram São Jorge | Foto: Enzo Britto

Como de costume, as missas aconteceram do lado externo da capela; a Rua Dr. Alcídes Figueiredo foi fechada para receber os fiéis. A maior parte deles se reúne todos os anos no mesmo local, como é o caso de Cristina Magalhães, de 53 anos, devota desde a infância, que sempre leva a mãe, Vanda Magalhães, de 78, com quem aprendeu a fé no Santo Guerreiro.

“Sou devota desde criança, achava interessante aquele santo em cima do cavalo. Depois que a gente cresce, vê a importância dele, ainda mais para nós, no Rio de Janeiro. Aqui, até quem diz que não é devoto, é devoto”, destacou Cristina.

São Jorge é homenageado com missas em São Gonçalo e Niterói neste 23 de abril | Foto: Enzo Britto

Para ela, celebrar a data apenas dois dias após a morte do Papa Francisco traz um simbolismo especial. “Ele está sendo velado lá nesse momento, e nossas orações estão lá também. Ele realmente foi um Papa que abraçou a humanidade como Deus nos orienta, ou seja, sem distinção de credo, raça, cor, sexualidade. Com certeza, já está fazendo muita falta”, afirmou a devota.

A proteção da liderança eclesiástica da Igreja esteve entre os principais pedidos da data. “Todo ano [a data] é importante, mas este ano é mais ainda. A gente pede por proteção e pela paz, que é o que o mundo mais precisa neste momento”, destacou a aposentada Tereza Correia, de 71 anos.

Além da celebração, a data também é uma oportunidade de reencontrar amigos, como é o caso dos niteroienses Adilson Silva, de 65 anos, e Luiz Carlos, de 63. Apesar de devotos, aproveitaram a data e o “fervo” da missa para marcar um reencontro e fazer um lanche em uma das barraquinhas e estabelecimentos no fim da rua da capela. “É bacana para a gente que é devoto, porque celebra e reencontra os amigos. É uma data especial”, destacou Luiz.

Em São Gonçalo, na Capela de São Jorge no bairro Lindo Parque, as atividades também começaram no início do dia. Após a missa inicial com devotos, centenas de fiéis se uniram para a missa pelos enfermos, qie terminou com o tradicional angu a baiana no almoço, por volta das 11h30.

Além da cura de enfermos e a direção para a Igreja no momento de vacância papal, um dos pedidos mais comuns foi pela segurança na região, à luz dos aumento de episódios de aumento de criminalidade no bairro onde a igreja fica, segundo moradores. “O que eu peço é que a gente tenha paz e segurança. Que nossos governantes ajudem a deixar nossa caminhada na cidade mais tranquila, porque está difícil para a gente hoje trabalhar. Tudo perigoso, barricada…”, destaca Luiz Antônio Souza, de 62, que trabalha como entregador.

Além dos fiéis reunidos para rezar e clamar pela proteção, dezenas de devotos aproveitam a data para se dedicar ainda mais ao serviço na igreja, como é o caso da ministra da comunhão Carla de Jesus. Para ela, servir no dia do Santo Guerreiro tem um simbolismo especial, em particular neste ano.

“Esse ano, o dia [de São Jorge] está sendo triste por conta do Papa. Ainda estamos vivendo essa perda, mas, ao mesmo tempo, sabemos que ele está lá em cima rezando por nós. E o nosso pedido é por cura para todos nós, né? Porque eu acho que cada um tem aquela coisinha que a gente quer que Deus olhe por nós e nos dê a cura”, destaca Carla.

Seu colega Heraldo Costa, que também ministrou a comunhão na missa da manhã, acredita que esse simbolismo da data em 2025 representa um chamado para uma maior harmonia entre as pessoas. “Gostaria também de acrescentar, diante do que a irmã falou, diante de tudo isso que está acontecendo sobre a nossa igreja. Eu vejo, diante das minhas orações, esse momento como um levantar para a unidade. Esse ano foi proclamado o ano da esperança. E a esperança, ela não engana, como vai dizer São Paulo. Ela é verdadeira, e é isso que nos move nessa data”, afirmou.

Além da alvorada e das três missas da manhã, as celebrações de São Jorge na Comunidade Eclesial São Jorge, em Niterói, inclui outras três missas à tarde: às 12h, às 14h30 e às 17h. Por fim, as celebrações se encerram às 18h, com a tradicional procissão pelas ruas do Centro da cidade. Em São Gonçalo, a Santa Procissão também acontece às 18h, com uma última missa do dia às 19h e uma pequena festa com barraquinhas e bazar às 20h30.