Grupo de artista de Maricá apresenta exposição 'A Terapia da Arte'

No dia 25 de abril, sexta-feira, às 19h, o GAM (Grupo de Artista de Maricá) abre suas portas para receber a vernissage “A Terapia da Arte”. A exposição ficará aberta para visitação de 25 de abril a 25 de maio - nas sextas-feiras, das 9 às 20h; e aos sábados e domingos, das 13 às 20h.

As telas apresentadas são de alunos particulares e funcionários do Banco do Brasil da artista plástica Ornellas, que trabalha arte terapia como ferramenta de suporte para a busca da tão importante saúde mental, já que a prática ajuda a lidar com o estresse, a ansiedade, a autoestima e a comunicação.

Os artistas participantes da vernissage, funcionários do Banco do Brasil de Maricá são: Anna Carina S. Lucena, Barbara Dias Cruz, Bruno Beneduce Padron, Karla E. Guimarães Leal, Lidia Pinho Pereira, Luciene Sepulveda, Orlandilson Landim Cardoso. Os artistas externos são: Annie Manuelle Carneiro de Souza, Greyce Costa, Isabela Mariano Araújo, Suely Sá Brito, Tiago Meira, Dilva Ciléa da Silva Ornellas.

Sobre Ornellas: Moradora de Maricá desde 2016, Ornellas é autodidata, atuou na arteterapia no Asilo Cristo Redentor-SG. Com Desenhos Artísticos na SMDS (Secretaria Municipal de São Gonçalo). CEIMPRO- Maricá com Desenhos Artísticos e no SEARTE com Artes e Desenhos Artísticos.

Sobre o GAM: O Grupo de Artistas de Maricá é uma instituição sem fins lucrativo, fundada em 04 de agosto de 1994, de Utilidade Pública Municipal Estadual e Federal, com participação em Conselhos Municipais. Atualmente a instituição é membro Titular no Conselho de Assistência Social; do Meio Ambiente e do Terceiro Setor da Agenda 21 de Maricá.

O GAM fica na Rua Dr. Pedro da Cunha (antiga Álvares de Castro), nº 1277, Araçatiba, Maricá.