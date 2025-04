Fluminense visita o Unión Española, com time de reservas, na Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (23), o Fluminense visita o Unión Española em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile. O Tricolor busca manter os 100% na competição, mesmo sem ter levado nenhum titular para a partida.

A equipe do Unión Española ainda não venceu no torneio. Com um ponto somado após empatar com o San José, na primeira rodada, e ser derrotado em casa pelo Once Caldas, a situação não é boa. No Campeonato Chileno a fase também é ruim: seis pontos em sete partidas. O time ocupa apenas a 13ª posição na tabela.

Para sonhar com a classificação, os chilenos devem entrar da seguinte maneira: Franco Torgnascioli; Brayan Véjar, Valentín Vidal, Nicolás Diaz e Norambuena (Felipe Espinoza); Bruno Jauregui e Agustín Nadruz; Ariel Uribel, Matías Marín e Pablo Aránguiz; Ignacio Jeraldino (Matias Suárez).

Já o Fluminense vive boa fase na competição continental. Líder do grupo com duas vitórias em dois jogos, ao bater o Once Caldas na estreia e o San José na segunda rodada, o Tricolor tem seis pontos e quer a manutenção dos 100% de aproveitamento. O clube aposta em seus reservas para o confronto. Renato Gaúcho sequer viajou e Alexandre Mendes, auxiliar, comandará a equipe.

Com um time formado por reservas e jogadores da base, o Flu deve ter a seguinte escalação para esta noite: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Manoel, Thiago Santos e Léo Jance; Facundo Bernal e Nonato; Serna, Lezcano e Keno; Everaldo.

A arbitragem é de Andrés Matonte. Ele é auxiliado por Martín Soppi e Andres Nievas. O VAR é comandado por Andrés Cunha. Todos são do Uruguai.