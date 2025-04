Botafogo deve ter Danilo Barbosa improvisado na zaga para encarar o Estudiantes

O Botafogo tem problemas no setor defensivo para o confronto com o Estudiantes, nesta quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio UNO, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Renato Paiva não poderá contar com os zagueiros Jair Cunha e Bastos.

Os dois estão lesionados para o duelo contra o clube argentino. O técnico português testou uma alternativa que já havia sido utilizada no Glorioso. Danilo Barbosa, volante de origem, foi colocado na zaga para compor o sistema.

O camisa 5 atuou também nesta função no último final de semana, pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, após expulsão de David Ricardo, na derrota por 1x0 no Mineirão.

Os dois defensores lesionados são destros. O único zagueiro que tem o pé direito como dominante disponível é o jovem Serafim, que pouco atuou na temporada e sequer viajou para La Plata. Tanto Alexander Barboza quanto David Ricardo são canhotos e atuam preferencialmente pelo lado esquerdo da defesa.

O Alvinegro tem três pontos conquistados após duas partidas disputadas no Grupo A da Libertadores, estando empatado com o próprio Estudiantes. A partida, portanto, vale a liderança da chave.