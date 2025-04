Tiroteio em Itaboraí termina com um morto e três presos

Um homem morreu e outros três ficaram feridos após uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares no bairro Joaquim de Oliveira, em Itaboraí, na tarde desta terça-feira (22). Uma equipe do 35º BPM (Itaboraí) foi surpreendida por disparos na região, segundo a Polícia; relatos iniciais indicam que os suspeitos podem ser acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, mas a informação não foi confirmada.

Quatro fuzis, uma pistola, munições e rádios transmissores, supostamente usados para comunicação entre criminosos, foram apreendidos pelos agentes. De acordo com a corporação, policiais militares estavam em patrulhamento na região quando avistaram um grupo de homens armados, que teria iniciado os disparos. Após o fim do confronto, um deles foi encontrado morto. A identidade dele e dos outros três suspeitos presos não foi divulgada.

*Em atualização

