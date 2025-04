“Jogo das estrelas” beneficente em SG arrecada quase uma tonelada de alimentos

Quase uma tonelada de alimentos foi arrecadada na partida beneficente organizada por um dos mais célebres ex-jogadores de futebol de São Gonçalo. O ex-atleta Clayton “Grilo” Divina, presidente do projeto social Centro de Oportunidade ao Talento (COT), celebrou seu aniversário de 49 anos com um evento beneficente no Porto Novo, no último sábado (19), que deve resultar em cestas básicas para centenas de famílias.

As partidas beneficentes já são uma tradição do COT, que também atua oferecendo aulas de futebol para jovens da cidade. Em conversa com OSG, Clayton conta que sempre realiza os jogos para arrecadação em feriados ou datas comemorativas; esse ano, ele decidiu aproveitar seu próprio aniversário para transformar a celebração entre amigos em uma forma de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Foi uma comemoração do meu aniversário, mas o mais feliz dessa festa foi a arrecadação. É muito bom ver tanta gente ajudando o próximo. Nesse mundo de hoje, onde tão pouca gente ajuda, é importante ver o amor ao próximo. Com esses alimentos arrecadados, vamos montar cestas básicas que vão ser distribuídas por pessoas que nos pedem ajuda”, explica Clayton. O jogo aconteceu no no Campo do Cruzeiro, no Porto Novo.

Na partida, se enfrentaram os Amigos do Clayton, com ex-jogadores conhecidos como o gonçalense Eduardo Sousa e Fabrício Carvalho; e os atletas profissionais formados pelo COT. Algumas personalidades do esporte não conseguiram comparecer, mas fizeram questão de deixar sua homenagem ao “Grilo”, como é o caso do atual técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, e do ex-zagueiro Ricardo Rocha.





Ex-jogadores prestaram homenagem ao presidente do COT, projeto social que atua em São Gonçalo Reprodução/Redes Sociais

Segundo Clayton, o material arrecadado deve ser distribuído nas próximas semanas. Interessados em acompanhar as ações sociais do projeto ou em conhecer melhor as aulas oferecidas pela iniciativa podem entrar em contato através das redes do COT, no @projetocotsg ou pelo telefone (21) 97034-2076.