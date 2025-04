Buscando minutos no Fluminense, Lezcano tem boa oportunidade de 'mostrar serviço' para o técnico Renato Gaúcho

O Fluminense viajou para o Chile, para o duelo contra o Unión Española, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, sem nenhum de seus titulares. A notícia pode ser boa para atletas que tem baixa minutagem no elenco. Em especial, é uma oportunidade enorme para Rúben Lezcano.

Tratado com altas expectativas para a temporada, o jovem pode ser titular na partida de quarta-feira (23) e cavar um espaço entre os mais utilizados pelo novo técnico Renato Gaúcho.

Contratado por cerca de R$ 29 milhões do Libertad, do Paraguai, o meia tem uma função ingrata de disputar posição com Paulo Henrique Ganso. Era possível imaginar então que ele seria o reserva imediato, já que o camisa 10 dificilmente completa os 90 minutos. Mas, não é o que tem acontecido.

Leia também:

▶ Tiroteio em Itaboraí termina com um morto e três presos

▶ “Jogo das estrelas” beneficente em SG arrecada quase uma tonelada de alimentos

Lezcano ficou atrás de Lima e Nonato nas opções para o meio-campo. Renato afirmou que ainda não conhece totalmente o elenco e escolhe peças que ele tem maior domínio. A partida contra o Unión pode ser decisiva para o paraguaio chamar a atenção do comandante tricolor.

Com Renato Gaúcho, Lezcano tem apenas 27 minutos jogados. Foram 26 na goleada por 5x0 contra o GV San José, no Maracanã, e apenas um na vitória por 2x0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. Nas duas ocasiões, veio do banco de reservas.

Lezcano foi considerado o melhor meia do Campeonato Paraguaio e vinha sendo especulado na seleção de seu país e até em clubes europeus. Ele começou a ganhar oportunidades no Libertad em 2022. No ano seguinte, ganhou minutos e confiança, para em 2024 se firmar como um dos destaques do time, quando marcou 11 gols e deu quatro assistências em 36 partidas.