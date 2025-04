Dia de São Jorge: Programação conta com alvoradas, missas e tradicional almoço em São Gonçalo e Niterói

"Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge". A frase dá início a uma das orações consideradas mais poderosas entre os santos da Igreja Católica. Padroeiro da Inglaterra, do Estado do Rio de Janeiro, dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros, São Jorge é celebrado todos os anos, no dia 23 de abril. Devido à sua popularidade e devoção entre os cariocas, apesar de São Sebastião ser o padroeiro oficial da cidade, em 2019, o santo guerreiro alcançou o posto de padroeiro oficial do estado, quando o então governador Wilson Witzel promulgou a lei que faz de 23 de abril um feriado estadual. Antes, desde 2001, o feriado ficava restrito apenas à capital fluminense.

Nesta terça-feira (22), véspera do dia de São Jorge [data marcada pela morte de Jorge de Lida, soldado romano que se recusou a abandonar a fé cristã e teve sua morte decretada pelo imperador Diocleciano, em 303], a preparação para as celebrações já estão a todo vapor nas cidades de São Gonçalo e Niterói. Os fiéis devotos do santo também aproveitaram o dia para fazer pedidos, agradecer e ter um momento de oração diante da imagem do santo. Mesmo que antecipadamente, o momento proporcionou aos religiosos a tranquilidade de estar "a sós" com o santo guerreiro.

Para a estudante e compositora Sonia Solar, moradora de São Gonçalo, que esteve na manhã desta terça-feira (22) na Igreja de São Jorge, em Niterói, a relação com São Jorge é oriunda de uma herança religiosa deixada pela mãe e pelos avós que eram devota do santo guerreiro.

"Minha mãe era moradora aqui de Niterói e sempre fazia suas promessas nessa Igreja, então eu carrego essa história de amor por São Jorge. Sempre via minha mãe pagando as promessas, porque ela teve 10 filhos, eram muitas orações, muitas promessas, e também vínhamos com ela nas procissões. E a minha devoção surgiu com o passar do tempo, fui entendendo o significado e importância desse santo tão querido, que me escuta, realiza meus pedidos, então carrego essa devoção aqui no peito e me emociono bastante só de falar e lembrar das histórias que minha mãe contava. Ela deixou esse legado pra gente, de não abandonar São Jorge. E mesmo sempre vindo aqui na igreja no dia dele, esse ano resolvi que viria um dia antes, para ter esse momento mais reservado de oração, para me doar, rezar, com mais tranquilidade", contou Sonia.

Também presente na Igreja de São Jorge em Niterói nesta manhã, a aposentada Miriam Teresa, moradora da cidade, também herdou a devoção a São Jorge de sua mãe. Ela aproveitou para rezar pelo santo e comprar uma rifa que irá sortear uma imagem de São Jorge.

"Quando minha mãe morreu eu dei um quadro de São Jorge aqui para a igreja, que acompanhou ela a vida toda. Herdei essa devoção dela, com toda certeza. Sempre venho agradecer pelas bênçãos e pedir proteção", explicou Miriam.

Na parte externa da igreja, em Niterói, na manhã desta terça-feira (22), paroquianos realizavam a preparação dos arranjos de flores que serão colocados no altar em homenagem à São Jorge.

"Já são 26 anos nessa atividade, preparando a festa em honra a São Jorge e é sempre uma benção. Somos uma equipe, é um trabalho conjunto, todos ajudam, e é assim que tudo dá sempre certo", afirmou Maria Cícera Araújo, paroquiana da Igreja de São Jorge, que, há 26 anos, após uma promessa atendida, passou a se dedicar integralmente ao santo guerreiro.

"Meu filho nasceu com um problema no tendão, e não pisava direito, não podia fazer esportes, não podia fazer nada, e eu prometi a São Jorge que se meu filho operasse e ficasse bem eu me dedicaria totalmente à Igreja dele, aqui ou onde quer que fosse. E meu filho está aí, ótimo, bacharel, formado, graças a São Jorge. Já tive muitos livrementos graças a São Jorge, mas essa história do meu filho é o motivo pelo qual eu vim parar aqui na Igreja", contou.

Ao lado da paroquiana, a secretária Dorcas Martins, que trabalha na Catedral São João Batista há 23 anos e na Igreja de São Jorge há anos, também se tornou devota de do santo guerreiro, e voltou a trabalhar em prol da Igreja mesmo após um acidente.

"A gente trabalha com muito amor e carinho, é um cansaço satisfatório, principalmente ao poder presenciar a satisfação das pessoas que frequentam aqui a Igreja. O Dia de São Jorge, a preparação e o pós proporcionam uma alegria imensa para todos nós. É tudo mediante fé, esperança e caridade. Em 2018 sofri um acidente e a médica falou que eu não poderia voltar, mas no mês dele eu voltei para ajudar na festa e sigo firme até hoje, em devoção a ele", afirmou.

Em honra ao santo guerreiro que é relevante em todo o mundo, principalmente no Brasil, onde ganha ainda mais força graças aos laços que o unem aos mais diversos aspectos da cultura popular, como as religiões e a música, Igrejas e templos de religiões afro-brasileiras em São Gonçalo também se preparam para celebrá-lo nesta quarta-feira (23).

Confira a programação em São Gonçalo e Niterói:

- Comunidade Eclesial São Jorge da Capadócia - Capela de São Jorge em Niterói:

. 6h: Alvorada

. 6h30: Missa com Pe. João Cláudio

. 8h30: Missa com Pe. Allan

. 10h30: Missa com Pe. Carmine

. 12h: Missa com Pe. Leonardo O. Gonçalves

. 14h30: Missa com Pe. José Marcelo

. 17h: Missa com os Padres Cássio e Rafael

. 18h: Tradicional Procissão percorrendo as principais ruas do Centro

*Endereço: R. Dr. Alcídes Figueiredo, 16 - Centro, Niterói

- 12° BPM de Niterói:

Às 10h, o 12º Batalhão da Polícia Militar, no Centro de Niterói, receberá uma missa em celebração ao Dia de São Jorge, após uma queima de fogos de artifício. Os fiéis devem levar 1kg de alimento não perecível.

- Capela de São Jorge no bairro Colubandê, em São Gonçalo:

. 6h: Alvorada

. 8h: Ofício e Ladainha

. 10h: Missa

. 12h: Almoço (angu à baiana)

. 15h: Louvor

. 18h: Procissão Solene e em seguida, Santa Missa

*Endereço: Rua Expedicionário Antônio Eugênio Viêira, 116-186 - Colubandê, São Gonçalo

- Capela de São Jorge no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo:

. 6h: Alvorada Festiva

. 7h: Santa Missa com os devotos

. 10h: Santa Missa com os enfermos

. 11h30: Almoço (angu à baiana)

. 15h: Santa Missa com o Terço dos Homens

. 18h: Santa Procissão pelo bairro

. 19h: Santa Missa Solene

. 20h30: Festejos internos em louvor a São Jorge (barraquinhas e bazar)

*Endereço: Rua Antenor Nunes Neto, S/N - Lindo Parque, São Gonçalo

- Tenda Espírita de Caridade João de Benguela – Ilè Ipútì Babá Baru:

O evento, que inclui café da manhã, queima de fogos, roda de capoeira, roda de samba e feijoada, terá início a partir das 8h e celebrará o santo São Jorge Guerreiro. A procissão terá início às 8h com a solenidade, e seguirá com a caminhada de fé.

*Endereço: Travessa Santa Rita, no número 518, Rocha, São Gonçalo

- Tenda Espírita São Lázaro:

19h: Gira em homenagem a São Jorge e o Santo Guerreiro da Umbanda Ogum.

A festa também marca o aniversário da Tenda Espírita São Lázaro, que completa 31 anos no bairro do Pita.

*Endereço: Rua Dr. Pio Borges nº 2181 – Casa 02 – Pita, São Gonçalo.

Sincretismo com Ogum e Oxóssi

São Jorge se potencializou no Brasil também por conta do sincretismo religioso com orixás cultuadas na Umbanda e no Candomblé, religiões perseguidas no país por séculos. A associação com santos cristãos foi uma ferramenta encontrada para manter sua fé em segurança, sob disfarce.

No caso do santo guerreiro, sua imagem é associada com Oxóssi, orixá da caça e das matas, na Bahia. Em estados como o Rio de Janeiro e São Paulo, São Jorge foi sincretizada com Ogum, o orixá do aço, das lutas e batalhas.

Oração de São Jorge:

Ó meu São Jorge, meu Santo Guerreiro e protetor,

Invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se,

Traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos.

Com sua couraça, sua espada e seu escudo,

Que representam a fé, a esperança e a caridade,

Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge.

Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem,

Tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem,

Nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar,

Cordas e correntes se quebrem sem ao meu corpo, amarrar.

Ó Glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha,

Vós que com a sua lança em punho derrotaste o dragão do mal,

Derrote também todos os problemas que por ora estou passando. Amém.

