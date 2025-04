Vasco tem bom histórico nos duelos contra o Lanús, adversário desta terça (22); relembre

Após 13 anos, o Vasco reencontra o Lanús na noite desta terça-feira (22), em São Januário, às 21h30 (horário de Brasília). O histórico entre os times é curto, porém guarda boas lembranças para o torcedor vascaíno.

Com apenas quatro duelos na história, em jogos de ida e volta por dois duelos de mata-mata. A primeira vez, em 2007, aconteceu pelas oitavas de final da Sul-Americana. Na última ocasião, em 2012, os times se encontraram pela Libertadores, também pelas oitavas. Nas duas ocasiões, o Vasco sorriu por último. Relembre:

Leia também:

▶ Fotógrafo de Niterói vence prêmio em concurso mundial de fotografia

▶ Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca, confirma Vaticano

Virada épica em 2007 com show de Leandro Amaral:

Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2007, Vasco e Lanús se encontraram pela primeira vez na história. No jogo de ida, derrota por 2x0, na Argentina. A classificação parecia perdida.

Na volta, o Vasco precisava vencer o duelo por três gols de diferença para garantir a classificação. A missão era dura, já que o clube não contava com um de seus principais nomes na época, o meia Darío Conca. O argentino havia sofrido uma lesão no calcanhar e era desfalque.

Então, coube a Leandro Amaral resolver a partida. Aos 29 do primeiro tempo, o atacante aproveitou rebote e abriu o marcador. No segundo tempo, os argentinos se mostraram perigosos, desperdiçando boas oportunidades. Vale lembrar que o gol fora de caso era critério de desempate, portanto, em caso de gol do Lanús, o Vasco precisaria fazer quatro gols.

Quando a pressão argentina preocupava, Wagner Diniz fez grande tabela com Leandro Amaral e finalizou cara a cara com o goleiro para empatar o confronto agregado. O Vasco ainda teve uma ótima chance com o lateral Guilherme, aos 44, sem goleiro. Mas foi dos pés do inspirado Leandro Amaral que saiu o gol da classificação. Um minuto depois, o camisa 19 empurrou para as redes após desvio de Alan Kardec na primeira trave, por baixo das pernas do goleiro. 3x0 e Vasco classificado.

Pênaltis e avanço do Trem-Bala da Colina em 2012:

Pela Libertadores de 2012, Vasco e Lanús voltaram a se encontrar. Novamente, pelas oitavas de final. O primeiro jogo foi em São Januário, e o Vasco venceu por 2x1, com gols de Alecsandro e uma pintura de Diego Souza. Mesmo com a vitória, a torcida não ficou satisfeita, principalmente com o técnico Cristóvão Borges, que foi vaiado após o apito final.

Em Buenos Aires, um empate seria o suficiente. Mas houve drama. O Vasco até abriu o placar com um lindo chute do volante de Nilton, de longe, no primeiro tempo. Na segunda etapa, o cruzmaltino recuou muito e permitiu a virada.

Nas penalidades, vitória vascaína por 5 a 4. Felipe, Juninho, Carlos Alberto, Renato Silva e Alecsandro converteram suas cobranças. Do lado argentino, Romero carimbou o travessão e foi o único dos dez batedores a perder.