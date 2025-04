Zaga do Botafogo vira problema por conta das poucas opções disponíveis no elenco

O Botafogo perdeu mais do que a partida diante do Atlético-MG, no último domingo (20). Outra preocupação ganha os holofotes no momento: a ausência de opções para a zaga.

Barboza ficou de fora do confronto por conta de um incômodo muscular. Com isso, o técnico Renato Paiva escalou David Ricardo, que acabou sendo expulso por uma falta sobre Hulk e virou desfalque para o Campeonato Brasileiro.

Sem saber se poderá contar com o uruguaio, o Glorioso lida com a falta de nomes para o setor e pode ter que recorrer a jogadores improvisados para a partida da Libertadores, na próxima quarta-feira (23), contra o Estudiantes, na Argentina.

Leia também:

▶ Fotógrafo de Niterói vence prêmio em concurso mundial de fotografia

▶ Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca, confirma Vaticano

"Como sempre digo, há problemas e eu tenho que encontrar soluções. Hoje foi o David Ricardo, zagueiro canhoto, que é quem naturalmente substitui o Barboza. Barboza tem um desconforto muscular, não consigo dizer se até quarta ele vai conseguir estar preparado para o jogo ou não. Vamos aguardar, esperar que ele faça os tratamentos e ver se ele consegue dar uma resposta. Se não conseguir, vai entrar alguém e estaremos com 11 com certeza", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.

A zaga do Alvinegro começou a ter problemas com a lesão do angolano Bastos, no início do ano, em partida contra o Nova Iguaçu, pelo Carioca, em fevereiro. Sem a necessidade de cirurgia, é provável que o atleta esteja à disposição apenas em junho, no Mundial de Clubes.

Jair substituiu Bastos e é o zagueiro destro disponível no elenco. Contra o Galo, o jovem chegou a sentir um incômodo no tornozelo após disputa de bola, no final do primeiro tempo. Ele foi atendido e seguiu na partida.

Com David Ricardo em campo, o Botafogo ficou sem zagueiros de origem no banco de reservas. Com sua expulsão, a situação ficou pior. Ele vinha em boa atuação em sua terceira partida pelo clube até receber o cartão vermelho.

No Brasileirão, David Ricardo será desfalque contra o Fluminense, no próximo sábado (26). Na Libertadores, caso Barboza não tenha condições de enfrentar o Estudiantes, ele é a opção natural para substituir o titular.