Fluminense embarca para jogo contra o Unión Española sem nenhum titular

Para encarar o Unión Española, na próxima quarta-feira (23), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fluminense poupará todos os seus titulares. Nem o técnico Renato Gaúcho embarcou com a delegação para o Chile, nesta segunda (21).

O Tricolor será comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes. A comissão técnica decidiu poupar o time visando o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado (26), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco vem desgastado, com jogos a cada três dias. Isso pesou para que Renato poupe os titulares e aproveite a semana livre para preparação.

O Fluminense levou diversos atletas de menor minutagem e das categorias de base para a viagem. O meia Rúben Lezcano, um nome muito pedido pela torcida tricolor, está com o grupo que viajou e tem grandes possibilidades de ser titular.

Existia a expectativa de que Gabriel Fuentes, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, pudesse estar com a delegação. Porém, o lateral-esquerdo segue o trabalho de transição física.

Relacionados do Fluminense para o duelo contra o Unión Española:

Goleiros: Gustavo Ramalho, Vitor Eudes, Kevyn Vinicius.

Laterais: Julio Fidelis, Leo Jance, Vagno.

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schuindt, Gustavo Cintra, Manoel, Thiago Santos.

Volantes: Bernal, Dohmann, Nonato, Wallace Davi.

Meias: Lezcano, Thiago Henrique, Fabio Henrique.

Atacantes: Everaldo, Kelwin, Keno, Serna, Lavega, Paulo Baya, Wesley Natã, Keven.