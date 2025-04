Hugo Calderano se torna primeiro brasileiro a chegar à semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Pela primeira vez na história, o Brasil chegou às semifinais da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Hugo Calderano venceu o japonês Tomokazu Harimoto, número 3 do mundo, por 4 sets a 1, na manhã desta sexta-feira (18).

"Foi uma partida muito difícil. O Harimoto é um jogador de nível mundial e está em terceiro no ranking por um motivo. Ele já venceu muitas partidas importantes e difíceis. Então eu sabia que teria que jogar no meu melhor nível para ter uma chance. E acho que ele começou a partida muito, muito bem, vencendo o primeiro set. Ele também estava na frente no segundo e no quinto. Então eu tive que jogar muito bem, tanto mental quanto tecnicamente, para conseguir virar e vencer essa partida. Acho que joguei uma partida realmente excelente", disse Calderano após a partida.

Com a vitória, Hugo já garantiu uma medalha para o Brasil, porque no tênis de mesa não tem disputa de terceiro lugar, então se ele perder, receberá a medalha de bronze.

"Claro, me sinto bem, muito feliz por garantir uma medalha. Acho que é a primeira medalha do Brasil em uma Copa do Mundo. Então estou realmente orgulhoso de representar meu país e de conquistar nossa primeira medalha em uma Copa do Mundo", finalizou o brasileiro.

Calderano é o único atleta não chinês a chegar às semifinais, ele vai encarar Wang Chuqin, número dois do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa.

A partida está marcada para 3h45 da madrugada deste sábado (19).