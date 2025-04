Diego Hypólito e Gil revelam flerte e troca de mensagens: 'Tinha crush'

Diego Hypólito revelou detalhes do flerte com Gil do Vigor - Foto: Reprodução/Gshow

Diego Hypólito revelou detalhes do flerte com Gil do Vigor - Foto: Reprodução/Gshow

Eliminado do BBB25 na noite desta quinta-feira (17), o ex-ginasta Diego Hypólito fez uma revelação durante o Bate-Papo BBB: flertes do passado com o apresentador Gil do Vigor.

Enquanto detalhava sua preparação para entrar no reality show, o atleta foi questionado por Gil: “No seu Instagram, era você que mexia?”. Diego, então, respondeu que sim e caiu na gargalhada.

Leia também:

Lexa lança música em homenagem à filha Sofia, que faleceu após parto prematuro

Entrevista: Bruno Diegues, ex-Jeito Moleque, lança “Mais Uma Noite - Vol. 3” e comemora nova fase da carreira



Em seguida, Hypólito ainda revelou: "Eu e Gil já nos conversamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar", explicou ele. “Mas eu estou solteiro, tá, Gil?”, completou. "Eu também estou. Depois a gente conversa sobre isso", respondeu o apresentador, aos risos.

Diego Hypólito revelou mais detalhes do flerte com Gil. "A gente trocava mensagem, já combinou de jantar, mas nunca dava certo. Quando ele entrava, meu coração até batia mais forte", contornou.