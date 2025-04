Payet terá mais três meses de contrato com o Vasco; entenda

Diferente do que se imaginava, o contrato de Dimitri Payet com o Vasco não se aproxima do fim. Embora o vínculo do francês com o cruzmaltino seja até o dia 5 de maio, segundo o que consta no BIRA, o meia tem acordo com o clube até o fim de julho desta temporada.

Na assinatura do contrato em 2023, quando Payet chegou ao Vasco, existia uma questão condicionada ao passaporte do atleta e não se pôde fazer o vínculo até julho de 2025. No entanto, o acordo entre as duas partes se manteve para o final do sétimo mês do ano.

Com isso, Payet terá mais tempo em São Januário. Mas esses últimos meses devem ser de fato a despedida do jogador. No atual cenário, a diretoria vascaína não deve renovar o contrato com o camisa 10. As últimas conversas sobre renovação eram para que o meia aceitasse a diluição dos salários que tem a receber até o meio do ano no período até o fim da temporada, sem novos custos para o clube.

Leia também:

▶ Feriado prolongado causa intensa movimentação na Rodoviária de Niterói

▶ Motorista suspeito de atropelar e matar corredor na BR-101 é preso em Niterói

A diretoria vascaína terá mais tempo para encontrar o substituto no mercado para o francês. O elenco conta hoje com Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Estrella, que está lesionado, ainda sem previsão de retorno aos gramados. A próxima janela de transferências abre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro.