Neymar é "detonado" na internet após nova lesão: 'Só se machuca em véspera de feriado'

No dia em que comemorava seu centésimo jogo pelo Santos na Vila Belmiro, Neymar, que usava a camisa 100, foi surpreendido por uma nova lesão. Titular na partida contra o Atlético-MG, a participação do atacante durou apenas 34 minutos, quando o atacante apresentou um novo problema muscular.

O camisa 10 sentiu a coxa esquerda ainda na etapa inicial do duelo e ainda assim pediu para permanecer em campo, mas acabou sendo substituído e deixou o gramado chorando.

Nas redes sociais, internautas "detonaram" o atacante devido à nova lesão. "Neymar com sua camisa comemorativa da sua centésima contusão", disse um internauta. "Com feriadão chegando, médicos de Neymar confirmam nova lesão", afirmou outro. "A cada lesão, eu vejo mais distante o sonho de ver o Neymar em alto nível novamente…Que fim de carreira triste", lamentou um terceiro.

A nova lesão de Neymar também ganhou as manchetes pelo mundo.

Imprensa internacional

A contusão do jogador, que já vinha de um período de mais de um mês de inatividade, repercutiu principalmente na Espanha, onde ele é sempre lembrado por sua vitoriosa passagem pelo Barcelona.

"Neymar outra vez lesionado. Brasileiro teve que se retirar aos 32 minutos da partida do Santos", manchetou o Mundo Deportivo, da Catalunha.

O Sport, também catalão, afirmou que o craque vive um "pesadelo" no momento e se mostrou compadecido pela situação.

"O calvário de Neymar com as lesões não tem fim. O astro não consegue ter a regularidade que gostaria desde sua chegada ao Santos. [...] O ex-Barça e PSG voltou a sofrer um pesadelo e teve nova recaída. No dia de seu centenário com o Santos, deixou o campo chorando de forma inconsolável", lamentou.

Em Portugal, o Record foi mais um a destacar as lágrimas do atacante, que se mostrou extremamente frustrado com as dores na coxa.

"O Santos derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, mas o encontro foi de má memória para Neymar. O atacante, que fazia o 100º jogo pelo Peixe, sentiu dor na coxa esquerda, ainda durante o primeiro tempo, e saiu do campo a chorar. Recorde-se que a carreira de Neymar tem sido muito marcada por lesões nos últimos tempos", reportou.