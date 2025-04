Botafogo empata com São Paulo pelo Brasileirão

Partida foi disputada no Estádio Nilton Santos - Foto: Divulgação/Botafogo FR

Em jogo movimentado, Botafogo e São Paulo empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (16), em duelo pela 4ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos. Sob pressão, o time paulista saiu na frente com um golaço de Ferreira, mas viu Savarino deixar tudo igual em outro belo gol.

Ainda no primeiro tempo, André Silva colocou o Tricolor na frente de novo. No segundo tempo, depois de muito insistir e ver Rafael fazer belas defesas, o Alvinegro conseguiu deixar tudo igual com Igor Jesus e quase virou na reta final, mas esbarrou na falta de capricho.