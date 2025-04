Na volta de Pedro, Flamengo goleia Juventude pela Série A

O Flamengo atropelou o Juventude no Maracanã, nesta quarta-feira, no Maracanã, venceu por 6 a 0 e permanece na liderança do Brasileirão ao fim da quarta rodada. Foram três gols em cada tempo: Pulgar, Plata e Danilo no primeito tempo, Arrascaeta e Pedro (duas vezes) na segunda etapa.

O uruguaio foi um dos destaques da partida com três participações em gols, já que foi o responsável pelas assistências para os gols de cabeça de Pulgar e de Danilo.