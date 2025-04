Atleta de Niterói vence Brasileiro de wrestling e se classifica para o Pan-Americano

Um dos destaques nacionais de sua categoria, o niteroiense Mykael Laurentino, de 16 anos, conquistou, pela segunda vez consecutiva, uma vaga na Seleção brasileira de wrestling sub-17. O jovem atleta foi Campeão Brasileiro Interclubes na disputa sub-17, que aconteceu no último fim de semana. Com isso, ele está classificado para participar do Campeonato Pan-Americano U17 da modalidade, que acontece em junho na República Dominicana.

A disputa do Brasileiro Interclubes aconteceu em Osasco, São Paulo, no último sábado (12). Mykael conta que a participação nesse campeonato em específico foi marcada por uma série de intercorrências e sacrifícios no caminho.

“Eu fiz quatro lutas nesse campeonato; quatro lutas duríssimas, difíceis - não só em questão de técnica, mas de tudo envolvido, como mentalidade, principalmente. Mentalidade, principalmente, pressão, entre outras coisas. Graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Aconteceram várias coisas antes da competição; muitos sacrifícios, algumas coisas dando errado, vários pensamentos negativos. E eu estava me perguntando se ia dar certo. Mas eu coloquei tudo isso nas mãos de Deus. E acho que Ele me honrou”, conta o atleta.

Ele enfatiza que o apoio da família, dos amigos e dos treinadores foi crucial para enfrentar esses desafios do último torneio. “Essa medalha não foi só minha. Cada um pegou uma partezinha dela”, comenta Mykael.

Agora, seu foco é nos treinos para o torneio Pan-americano, que acontece daqui a cerca de dois meses. “Vou treinar muito, porque eu estou com sede de vitória. Quero ganhar essa medalha no Pan-Americano e mostrar mais uma vez para todo mundo que eu consigo, que sou uma potência aqui dentro do Brasil e dentro do meu bairro”, destaca o atleta.

O jovem atleta da Niterói Wrestling luta desde os 3 anos de idade e é filho do faixa preta em luta livre esportiva e instrutor de artes marciais Wallace Laurentino. ele treina no CT Black Shield, no Rio do Ouro, e acumula, além das medalhas no wrestling, títulos internacionais também no jiu-jitsu.