Ganso comenta possibilidade de retornar ao Santos e jogar com Neymar

Paulo Henrique Ganso e Neymar, duas “crias” do Santos, se reencontram nos gramados no confronto entre o “peixe” e o Fluminense, neste domingo (14). Em entrevista após a partida, o meio-campista tricolor comentou o reencontro e falou sobre a possibilidade de retornar ao Santos.

Perguntado sobre um potencial retorno, Ganso não descartou. “Ainda tenho [contrato com o Fluminense] até o final do ano. Tem que ver se o presidente vai querer deixar sair. Tudo depende. Tem que conversar bastante coisa, sou muito feliz e agradeço o carinho da torcida tricolor”, disse.

Ele ainda celebrou a interação com o colega no jogo deste domingo (14), que terminou com vitória do tricolor por 1 a 0. “É um reencontro sempre muito especial. Queria muito que a gente estivesse se reencontrado jogando juntos, mas é cada um defendendo o seu lado. Agradecer a isso, agradecer à torcida e conseguimos uma vitória suada, mas que vale muito nesse campeonato”, disse Ganso.

Os dois atletas jogaram juntos na base do Santos e fizeram suas estreias profissionais pela equipe na mesma época. Juntos, eles fizeram parte da conquista de três Campeonatos Paulistas, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. A dupla ainda jogou junta na Seleção Brasileira em diferentes ocasiões.