Fluminense renova empréstimo de Nonato até o final de 2025

Nonato seguirá no Fluminense até o fim de 2025 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense renovou o empréstimo do volante Nonato. O jogador ficaria no clube até o meio deste ano, mas agora terminará a temporada no clube.

O Tricolor fechou um novo acordo com o Santos e estendeu o vínculo do jogador, de 27 anos, por pelo menos mais seis meses, ou seja, até dezembro deste ano.

O jogador segue pertencendo o Santos, quando foi comprado junto ao Ludogorets, da Bulgária, por 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões) em 2024.

Nonato já passou pelo Fluminense anteriormente, sendo peça do elenco de 2022 comandado por Fernando Diniz. Em sua primeira passagem, o meio-campista somou 55 jogos, quatro gols e seis assistências.