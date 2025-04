Vitória do Fluminense sobre o Santos vira destaque em jornal espanhol: 'Deixou Neymar petrificado'

O Fluminense derrotou o Santos por 1 a 0, no jogo de volta de Neymar pelo Campeonato Brasileiro, transformando a vitória em destaque no jornal espanhol “AS”. O veículo comentou sobre o domínio de jogo do time carioca e ainda disse que o craque Neymar “ficou petrificado” com o gol de Samuel Xavier.

"O Fluminense dominou, com algumas dificuldades de finalização, mas teve total controle no campo adversário, e os visitantes só conseguiram criar perigo em jogadas isoladas que nunca se concretizaram. Nessas transições, vimos um Neymar ativo, com dribles eficazes. Embora muito longe da área adversária", escreveu o jornal.

Leia também:

'Vale tudo' nos bastidores? Bella Campos e Cauã Reymond têm discussão acalorada após queixa na Globo

Páscoa sem dívidas? Veja 6 caminhos para economizar

A publicação ainda relata a tristeza de Neymar com o gol do Fluminense, nos minutos finais da partida. O jornal também comentou sobre a entrevista do ex-Barcelona.

"Após o apito final, o rosto de Neymar estava abatido pela derrota e, após a partida, ele deu uma entrevista em campo na qual declarou estar feliz por voltar a jogar, mas amargurado pela derrota", encerrou.