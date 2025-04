Flamengo lança novo segundo uniforme para a temporada 2025

Bruno Henrique com o novo segundo uniforme do Flamengo para 2025 - Foto: Divulgação

Bruno Henrique com o novo segundo uniforme do Flamengo para 2025 - Foto: Divulgação

O Flamengo lançou nesta sexta-feira (11) o novo segundo uniforme para a temporada 2025. A camisa já está disponível no site da adidas Brasil. As versões masculina e feminina custam R$ 399,99, e o modelo infantil fica por R$ 349,99.

A nova camisa já tem data para estrear: no duelo contra o Grêmio, neste domingo (13), em Porto Alegre, às 17h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A campanha de lançamento contou com a presença de jogadores como Bruno Henrique, Danilo, Juninho, Luiz Araújo e Douglas Telles (base), além das jogadoras Laysa e Cristiane Rozeira.

O novo uniforme do Flamengo exalta o orgulho de ser “urubu”, um símbolo ressignificado pela torcida como sinônimo de raça, sorte e tradição. A história começou em 1969, quando a ave sobrevoou o Maracanã em um clássico contra o Botafogo.

Com o branco como principal cor, a camisa vem com detalhes rubro-negros nas mangas. As três listras da fornecedora aparecem em branco nos ombros com as mangas em vermelho e preto.

O calção preto, com detalhes em vermelho, e os meiões brancos completam o kit de jogo.

O modelo Authentic, com a mesma tecnologia utilizada pelos jogadores em campo, está disponível a R$ 699,99.