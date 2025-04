Justiça do Rio concede liminar e Vasco e Flamengo será disputado em São Januário

A Justiça do Rio de Janeiro na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, concedeu uma liminar que autoriza o Vasco da Gama a jogar em São Januário contra o Flamengo, no próximo dia 19, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão da juíza Regina Lúcia Chuqer de Almeida Costa de Castro Lima, acata uma ação popular e determina a suspenção dos efeitos de decisão do Bepe, autorizando o Vasco a jogar em casa com a presença de sua torcida.

A magistrada ainda afirmou que o Bepe "se recusa empregar todas as suas energias em benefício do serviço, optando, simplesmente, pelo caminho mais fácil “deixar de fazer”, com aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige".

Em outra parte a juíza disse: "Nesse diapasão, a eventual incapacidade técnica de órgão público não pode privar os populares torcedores de determinada agremiação esportiva da utilização de seu Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Rio de Janeiro na atividade precípua prevista desde sua construção".

A decisão se o jogo será ou não disputado em São Januário agora cabe ao Vasco, já que o veto de Bepe não está mais em vigor. A instituição informou que não tem posicionamento sobre o assunto.