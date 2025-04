Bastos será desfalque no Botafogo por pelo menos dois meses

Um dos destaques da campanha vitoriosa do Botafogo na temporada passada, pode se tornar um grande desfalque para a equipe. O zagueiro Bastos, de 34 anos, tem uma lesão no joelho e por mais que o clube ainda não tenha batido o martelo, existe a possibilidade de fazer um procedimento cirúrgico.

A última partida oficial do jogador foi no Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu. No jogo, o angolano foi substituído logo nos minutos iniciais do primeiro tempo, após sofrer uma pancada no joelho esquerdo.

Ele chegou a atuar por 45 minutos no amistoso contra o Novorizontino, mas não foi mais relacionado desde então.

Leia também:

Niterói inicia campanha de vacinação contra o sarampo nesta segunda-feira (07)



Homem de 38 anos é preso após furtar condomínio em Niterói



A situação é conversada internamente no clube e um tratamento mais conversador, sem a necessidade cirúrgica, não está descartada. Caso passe por uma cirurgia, o prazo de recuperação é de dois a quatro meses.

Com isso, o Botafogo está no mercado em busca de um atleta para a posição, nessa janela doméstica de jogadores que atuaram nos estaduais, que vai até o dia 11.

Com a ausência de Bastos, o jovem Jair de 20 anos vem formando a dupla de zaga com o argentino Alexander Barboza. Para a posição de zagueiro, no elenco o Botafogo ainda tem David Ricardo, contratado vindo Ceará e Serafim, atleta revelado na base.