Botafogo apresenta Mastriani, que busca voltar a fase artilheira no clube

No Botafogo, Mastriani quer voltar a fase artilheira - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo apresentou o centroavante Mastriani, na tarde desta sexta-feira (04), como seu novo reforço. O atleta, de 31 anos, estava no Athletico-PR e foi artilheiro do clube na temporada passada.

"Muito obrigado a vocês por me escolherem para essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. O Botafogo é uma oportunidade única para a minha carreira. Não tive que pensar muito para estar aqui, espero que seja uma passagem boa para mim e para o elenco. Que no final do ano comemoremos muitas conquistas", afirmou o uruguaio.

O Glorioso fez 11 contratações para 2025, mas apenas Rwan Cruz chegou como opção para o comando de ataque, mas que tem sido utilizado também pelas pontas. O atacante deve ser a opção direta para a posição que hoje conta com Igor Jesus como titular.

"Venho obviamente para disputar posição, sempre da forma mais legal possível. Igor é um grande atacante, a gente pode se complementar também. Essa decisão não é minha, eu venho à disposição para ajudar e somar", disse Mastriani.

O reforço é visto pelo Botafogo como uma oportunidade de mercado, já que buscava reforçar ainda mais o setor ofensivo. Mastriani já está regularizado e tem chance de fazer a estreia neste sábado (05), contra o Juventude, no Nilton Santos, em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão.