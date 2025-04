Flamengo terá os retornos de Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley contra o Vitória

Após a vitória com estreia na Libertadores, o Flamengo terá quatro reforços para seu segundo compromisso no Campeonato Brasileiro. Para encarar o Vitória, em Salvador, às 18h30 do domingo (06), os jogadores Wesley, Plata, Gerson e Arrascaeta retornam de lesão.

O lateral e o atacante equatoriano apresentaram maior desgaste muscular após a Data Fifa e foram preservados da viagem para a Venezuela. Plaza chegou a ter um quadro de faringite e febre nos últimos dias. Arrascaeta se recuperou de uma lesão na coxa direita. O capitão Gerson também se recuperou de um desconforto na coxa e está apto.

Os jogadores que venceram o Deportivo Táchira na última quinta em San Cristóbal, na Venezuela, retornam ao Brasil direto para a capital baiana. Eles iniciaram a viagem de volta na manhã desta sexta (04) e chegaram em Salvador por volta das 17h. E o quarteto já estava esperando o restante do elenco na capital.

O Flamengo terá apenas um treino com o grupo completo antes de enfrentar o Vitória: neste sábado, às 15h30 (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, que pertence ao Bahia. Após o empate em 1 a 1 com o Inter na primeira rodada, no Maracanã, o Flamengo ocupa o oitavo lugar do Brasileirão com um ponto.