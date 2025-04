Renato Gaúcho acerta contrato e será novo técnico do Fluminense

Renato Gaúcho vai voltar a treinar o Fluminense. Segundo o portal "ge", a equipe carioca acertou a contratação do treinador de 62 anos e está ajustando os últimos detalhes do acordo antes de anunciá-lo. Sem clube desde o final do ano passado, quando deixou o Grêmio, ele vai substituir Mano Menezes, que foi demitido do cargo no último sábado (29).

Detalhes envolvendo salário e prazo de contrato ainda não forma divulgados, mas, segundo o "ge", a previsão é de que o contrato seja válido até o fim do ano, com possibilidade de renovação. Rumores indicam que Renato recusou propostas para treinar Vasco e Santos para aceitar o acordo com o tricolor.

O acordo marca o retorno do treinador ao comando do time depois de 11 anos. Ele já foi treinador do time em outras seis passagens; a última delas aconteceu em 2014. A mais celebrada das passagens dele pelo Flu aconteceu em 2007, quando participou da conquista da Copa do Brasil. Além de treinar, ele também integrou o elenco da equipe como jogador, entre 1995 e 1997.