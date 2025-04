Botafogo inicia defesa do título da Libertadores contra a Universidad de Chile, fora de casa

O Botafogo entra em campo na noite desta quarta-feira (02), às 21h30, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, para defender o posto de atual campeão da Libertadores. O duelo é contra a Universidad de Chile.

A La U, como é conhecida, é campeã da Copa Chile em 2024 e volta a disputar uma Libertadores depois de quatro anos. Porém, o momento na atual temporada é de instabilidade. O clube disputou nove jogos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas.

Em sua última atuação, no dia 27 de março, a Universidade de Chile foi derrotada pelo Everton, por 2x0, na Liga Chilena. Atualmente, o time do técnico Gustavo Álvarez ocupa somente a nona colocação na tabela da competição nacional.

Atual dono da taça mais cobiçada do continente, o Botafogo entra em campo após bom desempenho na estreia do Brasileirão, diante do Palmeiras, apesar do empate sem gols. Esse é o segundo jogo do técnico Renato Paiva à frente do Glorioso. Ele teve todo mês de março para adaptar o seu estilo de jogo ao time.

Apesar do ânimo pela atuação do último final de semana, o início de 2025 do Glorioso não é animador. O clube iniciou a temporada com dois meses ruins, perdendo três títulos: Supercopa Rei, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

Para iniciar a defesa do título da Libertadores, o Botafogo deve ter a seguinte escalação: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Santiago Rodríguez (Matheus Martins) e Igor Jesus.

A La U deve entrar em campo com: Castellón; Ramírez, Calderón e Zaldivia; Hormazábal, Marcelo Díaz, Aránguiz e Sepúlveda; Altamirano; Di Yorio e Leandro Fernández.

A arbitragem é totalmente uruguaia. Apita Esteban Ostojich, auxiliado por Martin Sebastian Soppi San Martin e Agustin Berisso Nande. O VAR fica sob o comando de Antonio García.