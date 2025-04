Além de Gerson, Wesley e Plata não viajam para Venezuela e desfalcam o Flamengo na estreia da Libertadores

Wesley é mais um desfalque do Flamengo para a estreia do clube na Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo tem mais duas baixas para a estreia na Libertadores, na quinta-feira (03), contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Além de Gerson que ainda se recupera de uma lesão, O lateral-direito Wesley e o atacante Plata também não viajam com o elenco.

O clube informou que a dupla foi cortada da viagem por apresentar quadros de desgaste após a Data Fifa: "Após a Data Fifa, Plata apresentou sinais de fadiga generalizada, agora associado a um quadro de faringite e febre. Por estes motivos, foi vetado da viagem para a Venezuela pelo Departamento Médico. Wesley apresenta sinais de desgaste físico e mialgia após a Data Fifa de março. O Departamento Médico do clube o considerou sem condições de jogo para esta quinta-feira e, portanto, não viaja para a Venezuela", informou o Flamengo.

Wesley jogou as duas partidas do Brasil. Ele entrou no segundo tempo da vitória sobre a Colômbia e atuou os 90 minutos na derrota para a Argentina. Plata foi titular nos dois jogos do Equador. No duelo contra a Venezuela, ele foi substituído nos acréscimos, e contra o Chile ele atuou em todo jogo.

Danilo e Arrascaeta, com lesões na coxa direita, seguem a recuperação. A expectativa é que os dois fiquem à disposição para o segundo jogo da Libertadores, no dia 9 de abril, contra o Central Córdoba, no Maracanã. Pedro também tem chances de voltar a ser relacionado nesta partida.

O desgaste da viagem também é levado em consideração. O Deportivo Táchira fica em San Cristóbal, na Venezuela, a 4.628 km do Rio de Janeiro. O Flamengo pousará em Santo Domingo após um voo de mais de seis horas e seguirá até a cidade do jogo de ônibus, por mais uma hora. A chegada a San Cristóbal está prevista para 19h.