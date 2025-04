Vasco estreia na Sul-Americana encarando o Melgar e a altitude de Arequipa, no Peru

O Vasco estreia na Copa Sul-Americana diante do Melgar, nesta quarta-feira (02), às 19h, em Arequipa, no Peru. O palco do duelo é o estádio Monumental de la UNSA, que fica a 2.300 metros acima do nivel do mar.

A altitude tem reservado momentos de sufoco e emoção para os vascaínos nos últimos duelos. Desde 2015, o clube só esteve em estádos acima dos 2 mil metros em duas ocasiões. Ambas aconteceram em 2018.

Diante do Jorge Wilstermann, na Libertadores de 2018, o Vasco mexeu com a emoção do torcedor. Após vencer o jogo de ida, em São Januário, por 4x0, o clube parecia que teria um cenário tranquilo para a volta. O confronto válido pela terceira fase da pré-Libertadores passou longe de ser fácil.

Comandados pelo técnico Jorginho, o Vasco poderia perder por até três gols de diferença que garantia a vaga na fase de grupos da edição daquele ano. O jogo aconteceu no estádio Olímpico Pátria, em Sucre, na Bolívia, a 2.800 metros acima do nível do mar.

A possível tranquilidade não durou muito. Com apenas 16 minutos, o time boliviano já vencia por 3x0. A pressão pelo quarto gol aumentava cada vez mais, mas o primeiro tempo terminou assim. Na volta do intervalo, o Vasco estava mais organizado mas sentiu os efeitos da altitude de Sucre.

O atacante brasileiro Serginho, do time boliviano, estava inspirado e distribuiu sua quarta assistência, agora para Zenteno, marcar para os donos da casa e levar a disputa pela vaga para os pênaltis.

Foi a vez de Martín Sila brilhar. O goleiro vascaíno salvou o clube de uma dura eliminação. O uruguaio defendeu três cobranças de pênalti e levou o time carioca para a fase de grupos do torneio.

Após entrar na fase de grupos, o Vasco não fez boa campanha e terminou na terceira colocação em uma chave com Racing, Universidad de Chile e Cruzeiro. Com isso, o clube seguiu em direção para a segunda fase da Copa Sul-Americana daquele ano.

O adversário era a LDU, com o jogo de ida no estádio Casa Blanca, em Quito, a 2.734 metros do nível do mar. O resultado na altitude novamente não foi favorável: derrota de 3x1 para os equatorianos. Anangonó, duas vezes, e Jhojan Julio marcaram para os donos da casa. Thiago Galhardo fez para o Vasco.

O gol marcado fora de casa ainda era critério de desempate, e por isso o Vasco precisava de um 2x0 para assegurar a vaga à próxima fase. No jogo da volta, porém, faltou capricho. O clube comandou a partida e teve as melhores chances, mas venceu apenas por 1x0, novamente com gol de Thiago Galhardo, e se despediu do torneio.