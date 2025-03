Enquete aponta Fernando Diniz como favorito da torcida para vaga de treinador do Fluminense

Enquanto o Fluminense inicia, neste domingo (30), o processo de busca por um novo treinador, após a demissão de Mano Menezes, o site ge resolveu abrir uma enquete para saber qual o nome preferido dos torcedores tricolores para a vaga.

Na pesquisa, o nome mais votado pela torcida, com 36,64%, foi Fernando Diniz, campeão pelo Fluminense do Campeonato Carioca e da Conmebol Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024. O ex-técnico do tricolor carioca não assume um time desse que foi demitido do Cruzeiro, em janeiro deste ano.

Na pesquisa, o nome mais votado pela torcida, com 36,64%, foi Fernando Diniz | Foto: Reprodução

Em segundo lugar na pesquisa apareceu o nome de Renato Gaúcho, com 32,75% dos votos. O treinador deixou o Grêmio em dezembro do último ano e tem quatro passagens como treinador do Fluminense, a mais importante delas na conquista da Copa do Brasil de 2007.

Em terceiro lugar na enquete, os torcedores elegeram Dorival Júnior, com 12,54%. O ex-técnico da Seleção Brasileira foi demitido na última sexta-feira (28) após a derrota para a Argentina por 4 a 1, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

A princípio, até que encontre um novo treinador, o time tricolor será dirigido pelo interino Marcão, que já estará a frente da equipe na próxima terça-feira (1), na estreia da Sul-Americana.