Atleta de 13 anos representa São Gonçalo em torneio mundial de wrestling na Sérvia

Com apenas um ano de prática no wrestling, Maria Clara de Jesus foi campeã de um dos principais torneios da modalidade no país e faz estreia interacional em abril - Foto: Enzo Britto

Uma moradora do Rio do Ouro, em São Gonçalo, vai representar a cidade em um dos maiores torneios de wrestling do mundo. Maria Clara de Jesus, de apenas 13 anos, vai viajar para Zlatibor, na Sérvia, e disputar os Jogos Mundiais Escolares, o Gymnasiade. Com apenas um ano no esporte, a estudante já desponta como uma das revelações do wrestling na região e garantiu sua classificação no evento, que começa na próxima sexta-feira (04).

Maria Clara conquistou a vaga no ano passado, após ganhar o título nos Jogos Escolares Brasileiros, no Recife, em Pernambuco. Agora, ela se prepara para conhecer sua chave e descobrir quem serão suas adversárias nas lutas do torneio, que vai até o dia 14 de abril. “Eu venho treinando bastante. A gente vem treinando movimentos que eu posso usar lá na luta e aí eu vou, todo dia, vendo como posso melhorar ou corrigir alguma posição que errei para poder chegar lá e sair melhor do que fui nos campeonatos passados”, explica a lutadora.





Apesar da experiência, a jornada dela com o esporte é recente. No ano passado, motivada pelo entusiasmo da irmã mais nova com o jiu-jitsu e do pai com o boxe, Maria Clara resolveu dar uma chance às artes marciais e começou a treinar no Centro de Treinamentos Black Shield, também no Rio do Ouro. A atleta começou no jiu-jitsu, mas acabou se interessando pelo universo do wrestling, ou luta olímpica.

“O jiu-jitsu é mais técnico com a força; o wrestling envolve mais a força. Não é uma luta mole. A gente pega na própria mão do adversário, no corpo da pessoa mesmo. Você precisa se concentrar bastante nessa modalidade. E o wrestling não é uma luta muito conhecida. Eu falo às vezes para minhas amigas e elas nem sabem o que é”, explica a lutadora.

Apesar de não muito conhecida, a modalidade tem atraído cada vez mais atletas da região. O treinador de Maria Clara e responsável pelo CT, Wallace Laurentino, explica que alguns dos nomes que se destacaram no esporte recentemente vieram da região. “Muita gente aqui na região não conhece, mas tem atletas daqui que a galera nem imagina e estão vencendo lá fora. Rio do Ouro é um celeiro do wrestling. Acho que é uma coisa que inspira outras pessoas”, explica o treinador.

Para ele, Maria Clara exemplifica esse potencial que atletas da região têm para o wrestling. “Essa classificação dela é muito gratificante e demonstra a real dimensão da dedicação da Clarinha, do comprometimento dela com os treinos. É uma menina que é difícil faltar. Ela conquistou essa vaga no Campeonato Brasileiro Estudantil, que podemos dizer que é o torneio mais difícil do Brasil para a categoria. E ela demonstra uma constância nos treinos; conseguiu maximizar o pouco tempo de treino que tem”, afirma Wallace.

"Rio do Ouro é um celeiro do wrestling', celebra treinado Wallace Laurentino | Foto: Enzo Britto

A família também não esconde o orgulho dos resultados da jovem, como conta a mãe de Clara, Franciele Almeida, de 32 anos. “A gente nem tá acreditando ainda. Já chorei muito; estou muito feliz. A gente é muito grato ao CT por tudo que está acontecendo na vida da minha filha. E isso é só o começo de uma jornada muito linda, tenho certeza”, destaca a mãe.

Enquanto isso, a jovem segue focada. Mesmo tendo que abrir mão de algumas festas e reorganizando a rotina para dar conta de escola e treinos, Maria Clara está disposta a continuar se dedicando ao esporte. “Eu pretendo seguir lutando profissionalmente no futuro. É muito bom estar representando a cidade em um campeonato mundial. E é uma luta que pode me levar para as Olimpíadas, né? Uma modalidade que pode me levar para muitos lugares”, completa Maria Clara.