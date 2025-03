Brasileiros invadem rede social de Jorge Jesus e pedem que ele assuma Seleção: 'Vem logo, Mister'

A demissão de Dorival Júnior, oficializada nesta sexta-feira (28), deixou o caminho aberto para especulações acerca do novo treinador da Seleção Brasileira. O técnico português Jorge Jesus está entre os principais cotados para assumir o comando.

Empolgados com a possibilidade de ter o ex-técnico do Flamengo a frente da Seleção, torcedores brasileiros invadiram as redes sociais do português, que segue, até então, no comando do Al-Hilal.

"Vem logo para a seleção", disse um internauta, "Bem-vindo", declarou outro, e "Vem salvar o Brasil", afirmou um terceiro. Comentários como estes se espalharam em um post do treinador sobre a preparação da equipe saudita.

O português tem contrato até o meio deste ano com o Al-Hilal, mas aceitaria assumir de imediato e rescindir o vínculo, sem participar até mesmo do Mundial de Clubes em junho.