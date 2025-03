Maricá vive a expectativa de receber jogos do Brasileirão

A Prefeitura de Maricá comemora o fato da cidade ter entrado de vez na rota do calendário do futebol brasileiro. A partir de abril, pela primeira vez na história, o município vai receber jogos de nível nacional com a participação do Maricá FC no Campeonato Brasileiro Série D. O estádio João Saldanha, em Cordeirinho, que já havia recebido partidas da primeira divisão estadual, agora será palco de confrontos que podem significar o primeiro passo de uma caminhada histórica.

Em 2022, quando disputou pela primeira vez a Copa do Brasil, o Maricá enfrentou o Guarani e acabou tendo que mandar o jogo da primeira fase da competição no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Agora em 2025, o João Saldanha recebeu reformas para o Cariocão e a estrutura vai servir para que o Tsunami mande também seus jogos no Brasileirão.

Leia também:

Fundadora da AbraRio celebra decisão histórica que autoriza cultivo de cannabis para uso medicinal: 'Dor que se transformou em amor'

Progurador geral da Republica diz que Mulher que pichou estátua pode cumprir prisão domiciliar



“Significa muito para nós representar Maricá. Todos nós, desde jogadores a funcionários, vestimos a camisa com muito amor. É bom jogar na nossa casa e ter o nosso caldeirão. Que a torcida já encha o estádio na estreia. Nosso maior reforço é a presença do torcedor”, afirmou o técnico Reinaldo.

No grupo A6 do Brasileirão Série D, o Maricá vai ter pela frente o Rio Branco (ES), Porto Vitória (ES), Nova Iguaçu, Boavista, Pouso Alegre (MG), Portuguesa (SP) e Água Santa (SP). Os times se enfrentam em jogos de ida e volta na primeira fase e os quatro melhores avançam para o mata-mata. A estreia é contra o Rio Branco (ES), no segundo fim de semana de abril (12 ou 13), ainda dependendo da confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Campanha no Carioca serviu como teste

Após a 10ª colocação no Campeonato Carioca em sua primeira participação na competição, o Maricá FC agora quer desempenhar um bom papel no Brasileirão, onde também é estreante. Alguns confrontos contra os principais times no estadual serviram como experiência para o que a equipe vai encontrar na Série D.

“O caminho vai ser difícil. Nosso grupo é um dos mais difíceis. Vamos enfrentar equipes que jogam competições de grande nível. Mas os adversários também vão encontrar dificuldades contra a gente. Estamos preparados”, disse o goleiro Dida, um dos mais experientes do elenco.

Ter estreado na temporada como a sensação do futebol carioca e líder do estadual por quatro rodadas trouxe motivação e holofotes à equipe do Maricá. A meta, a partir de agora, é passar da primeira fase do Campeonato Brasileiro como um dos classificados do grupo.

“O nosso primeiro objetivo foi alcançado no Campeonato Carioca que era permanecer na primeira divisão. A gente iniciou a competição bem, chegando a liderar, mas sabemos que teríamos altos e baixos por ser um ano de estreia. Agora a chave virou. Nossa preparação para o Brasileirão está sendo a melhor possível”, concluiu o técnico Reinaldo.