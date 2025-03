Botafogo acerta com Mastriani, centroavante ex-Athletico

O Botafogo acertou a contratação do uruguaio Gonzalo Mastriani, de 31 anos, que estava no Atheletico Paranaense. O atleta chega por empréstimo até o fim do ano com opção de compra.

Na atual temporada Mastriani entrou em campo apenas sete vezes, sem marcar as redes. Ele vem de uma recente cirurgia no joelho e busca aprimorar sua forma física.

No ano passado, quando o Furacão foi rebaixado, o atacante marcou 16 gols e deu cinco assistências em 47 jogos.

Gonzalo Mastriani começou sua carreira no CA Cerro, do Uruguai, e depois jogou por clubes da Itália, Eslovênia, Portugal, México e Equador até se transferir para o América-MG em 2022.

No Coelho, o uruguaio marcou 31 gols em 55 partidas, o que chamou a atenção do Athletico, que contratou o centroavante por 2 milhões de dólares (R$ 9,8 milhões, na cotação da época).

O vínculo do jogador com o Furacão vai até o fim de 2026.