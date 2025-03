Whindersson recebe alta de clínica psiquiátrica

Whindersson ficou cerca de um mês internado no interior de São Paulo - Foto: Divulgação

O youtuber e comediante Whindersson Nunes recebeu alta, nesta quinta-feira (27), da clínica psiquiátrica em que estava internado. A internação, iniciada no mês passado, partiu de uma iniciativa do próprio comediante.

Para celebrar o momento, Whindersson fez uma publicação em seus stories com a frase "Lili cantou", que é uma gíria para falar de liberdade.

Whindersson Nunes já falou abertamente diversas vezes que enfrenta crises de ansiedade e também a depressão. Desta vez, ele preferiu ficar internado para ter um tratamento mais qualificado e acompanhamento especializado dos médicos.

Na época da internação, a equipe do humorista soltou uma nota falando sobre o momento do artista e do possível retorno dele aos palcos.

“Ele está muito bem feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama”, diz ainda o comunicado."