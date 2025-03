Em reunião, CBF define futuro de Dorival Júnior no comando da Seleção

CBF se reúne com Dorival Júnior nesta sexta (28) para definir futuro do treinador na seleção - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A CBF decidirá o futuro do treinador Dorival Júnior na tarde desta sexta-feira (28) em reunião do comandante da seleção brasileira com o presidente da entidade Ednaldo Rodrigues. A situação é delicada após o vexame sofrido no meio da semana na derrota por 4x1 para a Argentina.

Durante 15 meses treinando o Brasil, Dorival tem números pouco convincentes. Ele foi anunciado como substituto de Fernando Diniz no dia 10 de janeiro de 2024. O aproveitamento é modesto à frente da Seleção: 58,3%.

O treinador conseguiu sete vitórias, sete empates e duas derrotas. O rendimento do ataque é discreto, tendo marcado apenas 25 gols. E o desempenho defensivo é ruim, sofrendo 17 gols nesse período.

Em seu único torneio que disputou alguma taça, o Brasil não foi bem. Na Copa América de 2024, a seleção chegou às quartas de final com apenas cinco pontos em três jogos na fase de grupos e foi eliminada nos pênaltis, após um 0x0 no tempo normal contra o Uruguai. Neste jogo, o Brasil ficou com um jogador a mais em campo por 20 minutos.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o desempenho também é bem discreto. O Brasil tem apenas 50% dos pontos disputados (21 de 42 possíveis), e a quarta colocação na tabela. São 20 gols marcados e 16 sofridos.

No período à frente da seleção brasileira, Dorival Júnior convocou 58 jogadores, promoveu 19 estreias e precisou administrar 21 cortes.