Fluminense planeja entrar no top-6 investimentos do Brasil com a SAF

A diretoria do Fluminense ainda não tem propostas de compra para a SAF do Tricolor, mas já está planejando o futuro do clube no novo modelo de administração. Com o possível investimento, a ideia é que o clube saia da modesta décima colocação para a sexta dos clubes que mais investem do futebol brasileiro. As informações são do colunista Diogo Dantas, do jornal O Globo.

De acordo com Dantas, a expectativa é que de o novo investidor chegue com um aporte financeiro anual e esse valor faça com que o clube não necessite mais gastar mensalmente com as dívidas. Assim, o que hoje paga juros e dívidas, seria realocado diretamente ao futebol. No entanto, além do dinheiro para pagar o passivo, hoje avaliado em cerca de R$ 800 milhões, os gestores da SAF também teriam de investir algum montando para construção dos elencos.

Apesar de ainda não ter nenhuma proposta concreta em mãos, segundo a própria diretoria do clube, há uma reunião marcada do presidente Mário Bittencourt e o Conselho Deliberativo para que seja apresentado o projeto da SAF. O encontro vai aconter no próximo dia 14.