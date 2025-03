SAF do Fluminense pode ter cotas para diversos acionistas

O banco BTG segue em busca de investidores para formar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o Fluminense. A ideia central do grupo é criar um fundo de investimento com vários acionistas.

Esse assunto vem sendo debatido em reuniões com alguns possíveis compradores. Não existe um formado definido para a construção da SAF do Tricolor ainda. Porém, no momento, o banco faz apresentações para tentar captar investidores interessados.

Os detalhes das propostas são mantidos em sigilo por contrato. A ideia principal é criar um fundo com várias cotas, com diversos acionistas com participação na SAF do clube. Mas, a hipótese de um investidor único não está descartada.

Leia também:

▶ Novas redes vão triplicar o abastecimento para 20 mil moradores de São Gonçalo

▶ PF desmantela organização criminosa de falsificação de cigarros e trabalho análogo à escravidão

No caso de algum grande investidor demonstrar interesse em todas as cotas, há possibilidade de negociação. O BTG já tem o aval do Fluminense para buscar interessados em diversos formatos. No momento, o modelo com diversos cotistas vem ganhando força.

Se for formalizada a proposta do fundo de investimento com diversos cotistas, os detalhes serão apresentados aos Conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal do clube. Posteriormente, uma Assembleia Geral será convocada para aprovação ou não do modelo. No próximo dia 14, haverá uma reunião da diretoria com o Conselho Deliberativo do Fluminense, para que seja apresentado um panorama atualizado do processo até aqui.