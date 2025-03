Arrascaeta chega a sua 17ª lesão por questões físicas desde sua chegada ao Flamengo

O Flamengo segue atento à condição física de Giorgian De Arrascaeta e, diante das frequentes lesões do meia uruguaio, considera buscar alternativas no mercado. No mês passado, o clube chegou a demonstrar interesse em Matheus Pereira, do Cruzeiro, como possível reforço para o setor.

A preocupação do Rubro-Negro aumentou após Arrascaeta sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa direita durante compromisso com a seleção uruguaia. O camisa 10 será desfalque nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

Lesão e Volume de Jogo

Arrascaeta já iniciou o tratamento para a primeira lesão de 2025. O meia vinha de uma sequência intensa, atuando como titular em oito partidas consecutivas em um período de 37 dias, acumulando 609 minutos em campo, com média de 76,1 minutos por jogo.

Em 2024, ele chegou a disputar 11 jogos seguidos, somando 995 minutos, com uma média de 90,5 minutos por partida. No entanto, participou de apenas 45 dos 75 confrontos do Flamengo na temporada passada. Das 30 ausências, nove ocorreram enquanto ele representava o Uruguai na Copa América, competição que coincidiu com a continuidade do Campeonato Brasileiro.

Desde sua chegada ao Flamengo, há seis anos e três meses, Arrascaeta sofreu 17 problemas físicos. A maioria das lesões afetou as duas coxas, mas ele também enfrentou dores no tornozelo direito e em ambos os joelhos.

Possível Reforço e Janela de Transferências

O Flamengo tem até o dia 11 de abril para buscar uma solução no mercado nacional, aproveitando a janela de transferências extra da CBF, que permite a negociação de jogadores que atuaram nos estaduais. No entanto, a direção do clube avalia que as opções disponíveis possuem um custo-benefício questionável e não devem concretizar nenhuma contratação neste período.

A próxima janela de transferências está programada para ocorrer entre os dias 1º e 10 de junho, próxima à disputa do Mundial de Clubes. Até lá, o Flamengo precisará administrar a ausência de seu principal articulador ofensivo e encontrar soluções dentro do elenco.