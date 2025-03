Brasil registra sua pior campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Após a goleada sofrida na noite de terça-feira (25) para a Argentina, por 4x1, no Monumental de Nuñez, a seleção brasileira deu mais um passo na manutenção de sua pior campanha da história das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A derrota para os hermanos também é a pior já sofrida pelo Brasil na história da competição.

O aproveitamento após 14 rodadas é o pior registrado pelo Brasil na busca por uma vaga no Mundial. A seleção, hoje, possui 21 pontos e apenas 50% de aproveitamento. Os números derrubam a evolução das últimas cinco edições que disputou no formato das Eliminatórias.

A melhor comparação a ser feita é com as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Na ocasião, o Brasil garantiu a classificação para o Mundial da Coreia e do Japão apenas na última rodada. Daquela vez, a seleção tinha 24 pontos em 14 jogos.

O desempenho do Brasil nas Eliminatórias, em pontos, aproveitamento e no recorte de 14 jogos:

• 2026 - 21 pontos - 50% de aproveitamento

• 2022 - 35 pontos - 83.3 % de aproveitamento

• 2018 - 33 pontos - 78.6 % de aproveitamento

• 2014 - Não participou (país-sede)



• 2010 - 27 pontos - 64.3 % de aproveitamento

• 2006 - 27 pontos - 64.3 % de aproveitamento

• 2002 - 24 pontos - 57.1 % de aproveitamento

O aproveitamento já era o pior registrado nas Eliminatórias antes mesmo da data-Fifa atual. O Brasil já tinha os mesmos 50% de aproveitamento. A proporção seguiu a mesma após a vitória sobre a Colômbia e a derrota para a Argentina.

A situação, pelo menos, não é tão desesperadora quanto em 2002. As atuais Eliminatórias têm seis vagas diretas para a Copa, além de uma na repescagem, e a distância do Brasil para a Venezuela, atual sétima colocada, é de seis pontos.

Em 2002, eram apenas quatro vagas diretas e uma na repescagem. A esta altura, naquela ocasião, o Brasil tinha apenas três pontos a mais que o Uruguai, que ocupava a quinta colocação das Eliminatórias da época.

O Brasil ainda tem quatro jogos a fazer nestas Eliminatórias, a começar pela data-Fifa de junho, quando enfrenta Equador (fora) e Paraguai (em casa). Depois disso encerra a campanha contra Chile (casa) e Bolívia (fora), em setembro.