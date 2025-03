Fluminense mira início positivo no Brasileirão para auxiliar planejamento da temporada

Com o Brasileirão 2025 batendo à porta, o Fluminense se programa para tentar um início positivo. O Tricolor encara o Fortaleza, no sábado (29), às 18h30, no Castelão, tentando começar com o pé direito.

Uma vitória pode ser o primeiro passo para um planejamento da equipe e afastar o trauma da temporada 2024. Com um calendário ainda mais apertado neste ano, o plano do clube é conseguir uma 'gordura' inicial' como crucial para um início tranquilo.

O Fluminense volta a disputar um Campeonato Brasileiro após lutar até a última rodada contra o rebaixamento no ano anterior. Na campanha, o clube teve seu pior início dos pontos corridos, marcando seis pontos em 13 partidas.

Leia também:

➤ Homem é procurado pela polícia após agredir ex-companheira e sogra em São Gonçalo

➤ Suspeito de esfaquear e assaltar turista chileno é preso no Rio

Para este ano, o foco é conseguir vitórias no início para ajudar a pensar em outras frentes durante o torneio. O Tricolor divide o início de temporada entre Brasileirão, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. O clube ainda terá o Mundial de Clubes no meio do ano, que causará uma pausa no calendário.

Essa 'gordura' será fundamental para que o clube viaje para os Estados Unidos sem se preocupar tanto com o que acontece no Brasil. Por exemplo, caso queira viajar para o Mundial estando na zona de classificação para a Libertadores, a posição mínima para se estar é o sexto lugar. A pontuação média para isso, dos últimos anos, é de 19.6 pontos. O Flu terá 12 partidas para disputar antes da viagem.