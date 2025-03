Após três jogos, Loide Augusto finalmente é apresentado no Vasco

Loide Augusto foi apresentado pelo Vasco na sala de imprensa do CT Moacyr Barbosa - Foto: Divulgação/Vasco

Loide Augusto foi apresentado pelo Vasco na sala de imprensa do CT Moacyr Barbosa - Foto: Divulgação/Vasco

Na tarde desta quarta-feira (26), o atacante Loide Augusto foi apresentado pelo Vasco. Mesmo já com três jogos pelo clube, o angolano só teve a cerimônia agora, na sala de imprensa do CT Moacyr Barbosa.

O jogador disse que desde o início das negociações deixou bem claro que o seu desejo era de deixar o Analyaspor, da Turquia, para jogar no Vasco. Ele também explicou de onde vem o seu sonho de atuar no futebol brasileiro.

"Quando eu era mais novo, tinha um projeto de buscar jogadores novos em Angola. Um dos primeiros foi o Geraldo, que foi para o Coritiba. Todos nós tínhamos o sonho de vir para o Brasil fazer a formação. E isso ficou para sempre, até quando assinei", disse Loide.

Leia também:

➤ Homem é procurado pela polícia após agredir ex-companheira e sogra em São Gonçalo

➤ Suspeito de esfaquear e assaltar turista chileno é preso no Rio

O angolano estava sério, mas ao longo da entrevista foi se soltando. Ele completou o pensamento e elogiou o clube: "Quando tive a oportunidade de vir para o gigante que é o Vasco eu não hesitei, quis logo."

Até agora, Loide entrou no segundo tempo das três partidas em que atuou pelo Gigante da Colina. Ele reconheceu que sofreu com o cansaço e o forte calor no Rio de Janeiro.

"Nos primeiros dias acusei um pouco de cansaço por causa do clima, que é um pouco diferente, mas agora estou bem melhor. Tive algumas semanas para entender o que posso ajudar. Estou muito feliz de estar aqui", concluiu o atacante, que vai usar a camisa de número 45 em homenagem ao pai, que faleceu quando tinha 45 anos.