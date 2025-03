CBF retoma contatos com Ancelotti para assumir a seleção brasileira

A CBF voltou a conversar com o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, para o comando técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O italiano sempre foi o preferido do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

A insatisfação dos dirigentes com o atual trabalho de Dorival Júnior e comissão técnica já era conhecido internamente, mesmo antes desta data-Fifa. A receptividade nos contatos iniciais com Ancelotti animaram. Mas, o treinador também enviou um recado importante. Ele disse que qualquer avanço em tratativas com a CBF está condicionado à espera até o fim do Mundial de Clubes, que o Real Madrid participará, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Antes disso, o Brasil encara Equador, fora de casa, e Paraguai, em casa, pelas Eliminatórias para o Mundial. Ambos os duelos acontecem no início de junho. A dúvida da CBF está entre apostar em um interino novamente ou manter Dorival no cargo até lá.

A reeleição para comandar a CBF até 2030 dá segurança para Ednaldo conduzir as conversas, ao contrário da insegurança jurídica de 2023. Já em Madri, as informações são de que o ciclo de Ancelotti no Real chegará ao fim após o Mundial, mesmo tendo mais um ano de contrato.

O favorito de Ednaldo passou a ser viável, e essa possibilidade pode dar rumo as decisões envolvendo a comissão atual no curto e médio prazo. A estratégia da CBF é esgotar a negociação com Ancelotti para depois, caso necessário, haja avaliação de outros nomes