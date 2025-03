Léo Jardim tem grandes chances de renovar com o Vasco

O goleiro Léo Jardim tem cada vez mais chances de renovar contrato com o Vasco, segundo informações do "Atenção Vascaínos", tanto o jogador quanto o clube já encaminharam um acordo. No atual elenco, Léo Jardim é um dos jogadores mais importantes, com contrato até o fim do ano.

O clube espera um desfecho positivo e rápido para a situação do goleiro, que poderá assumir um pré-vínculo com outro time em junho e sair do Cruz-Maltino de graça. Os responsáveis pelo time buscam finalizar o contrato antes de junho, para evitar o desligamento do atleta.

Está sendo discutida uma oferta de contrato que se encerrará em 2028. No primeiro momento, o clube apontou alguns valores, mas que não tiveram atenção do staff de Léo Jardim. Com isso, ocorreu uma melhoria no valor ofertado.

Defendendo a camisa do Vasco, Léo Jardim atuou em 118 jogos e é titular desde 2023, ano de sua contratação. Além do atual clube, ele já passou pelo Grêmio, Rio Ave e Boavista, de Portugal, além do Lille, da França.