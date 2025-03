Flamengo não assina nota de repudio da Libra contra declaração racista do presidente da Conmebol

Flamengo, do presidente Bap, não assinou nota repudiando o racismo do presidente da Conmebol - Foto: Reprodução

A Libra, liga que reúne clubes das Séries A, B e C do Brasileiro, divulgou uma nota de repúdio ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que na segunda-feira (17) usou uma frase considerada racista para se referir a equipes brasileiras.

A nota foi assinada por 16 clubes. Apenas o Flamengo, entre os membros da Liga, não assinou o documento. Os clubes afirmam que a declaração do presidente da Conmebol é "gravíssima e traz à tona o evidente preconceito enraizado no ambiente do futebol, além de reforçar estereótipos racistas e perpetuar a desumanização de pessoas negras, além de demonstrar total insensibilidade em relação a temas de extrema urgência, como o combate ao racismo e a promoção da diversidade no futebol."

Após o sorteio dos grupos da Libertadores de 2025, ao ser questionado sobre um possível boicote dos clubes do Brasil ao torneio por conta dos reincidentes casos de racismo, Alejandro Domínguez afirmou que a competição sem as equipes do Brasil seria como "Tarzan em Chita".

Veja a nota da Libra:

"Os clubes brasileiros Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória, Ferroviária, Paysandu, Remo, Volta Redonda, ABC, Brusque, Guarani e Sampaio Corrêa - membros da LiBRA - vêm a público manifestar seu profundo repúdio às declarações do presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, que, ao comparar a possível ausência das equipes brasileiras na Copa Libertadores a "Tarzan sem Chita", utilizou uma analogia de evidente cunho racista e preconceituoso.

A gravíssima declaração de Dominguez traz à tona o evidente preconceito enraizado no ambiente do futebol, reforça estereótipos racistas, perpetua a desumanização de pessoas negras, além de demonstrar total insensibilidade em relação a temas de extrema urgência, como o combate ao racismo e a promoção da diversidade no futebol.

Os clubes brasileiros reafirmam seu compromisso com a luta contra o racismo e com a promoção de um futebol inclusivo e respeitoso. Não aceitaremos calados nenhum tipo de discriminação, seja em campo, nas arquibancadas ou nas declarações de dirigentes."

O Flamengo publicou, nesta quinta-feira (20), um comunicado que explica o motivo de não ter assinado a nota da Libra:

"O Flamengo luta contra qualquer forma de racismo e discriminação há muito tempo e reafirma seu compromisso no combate estrutural ao racismo no futebol e na sociedade. No entanto, entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF, entidade que representa oficialmente os clubes brasileiros nos torneios sul-americanos.

No Flamengo, o combate ao racismo vai muito além do discurso. Além do manual interno de Combate ao Racismo, finalizamos os ajustes jurídicos para incluir em nosso estatuto uma cláusula antirracismo. O Flamengo tem plena consciência de sua enorme responsabilidade social e busca, todos os dias, ações estruturais que tragam impacto positivo real para o futebol e para a sociedade."