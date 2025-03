Vasco negocia jogo-treino com Boavista após falta de acordo com Botafogo e Guarani

O Vasco se prepara para realizar mais um jogo-treino antes da estreia no Brasileirão, no dia 30 de março, contra o Santos, em São Januário. Depois de encarar o Maricá, o Cruzmaltino conversa com o Boavista para um amistoso no próximo sábado (22).

O clube ainda buscou contato com Guarani e Botafogo para realização dos confrontos, mas não houve sucesso. A vontade do departamento de futebol e da comissão técnica de Fábio Carille era enfrentar times maiores.

Após a eliminação no Campeonato Carioca, o treinador disse que gostaria de buscar adversários qualificados no período sem jogos: "Nós vamos treinar muito. Quero fazer dois jogos-treinos, buscando adversários qualificados. Não adianta trazermos adversários que não vão trazer dificuldade para nós."

Com isso, o clube procurou o Botafogo, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, que também está com o calendário vazio. O Guarani, na Série C do Campeonato Brasileiro, também foi procurado. As partes não chegaram a um acordo.

Com o fim de semana perto e pela proximidade geográfica, o Boavista surgiu como opção. Os detalhes estão sendo fechados para um amistoso no sábado entre as duas equipes. O objetivo do Vasco será rodar o time e dar mais entrosamento e ritmo de jogo aos atletas antes da estreia no torneio nacional.